Колишній лідер Шахтаря став одноклубником Яремчука

Колишній вінгер донецького Шахтаря Вілліан став гравцем Олімпіакоса.

Про це сказано на сайті грецького клубу.

"Легенди" не повідомили деталі контракту. Відомо, що приєднався до Олімпіакоса футболіст на правах вільного агента, оскільки два тижні тому Фулгем розірвав із ним контракт.

36-річний Вілліан перебрався до Європи у 2007 році, коли Шахтар придбав його у Корінтіанса. За "гірників" вінгер грав із 2007 по 2013 рік. Йому вдалося провести 221 матч, у яких бразилець забив 37 голів та віддав 63 гольові передачі.

Потім він виступав за Анжі, Челсі, Арсенал, Корінтіанс, а влітку 2022 приєднався до Тоттенгема. За збірну Бразилії Вілліан забив 9 голів за 70 поєдинків.

🔴⚪️🇧🇷 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧



𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐡𝐨𝐦𝐞! 🏟 pic.twitter.com/0OZb81Z8ZG — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2024

Нагадаємо, Олімпіакос перед стартом сезону-2024/25 посилив напад форвардом збірної України Романом Яремчуком.