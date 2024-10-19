Бражко оцінив свій фізичний стан після травми

Опорний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко ще не повністю відновив свої кондиції після нещодавньої травми.

Про це він повідомив у коментарі для пресслужби клубу.

"Як оціню свій фізичний стан? Трохи важко, ще треба декілька днів, аби прийти до оптимальних кондицій, тому що я пропустив 10-12 днів, упродовж яких майже нічого не робив. Будемо тренуватись, набирати форму, щоб ставати краще.

Сьогодні у деяких моментах, коли було багато атак і доводилося бігати назад – вперед, було трохи важко. Але потім немов відкрилося друге дихання, і я добре себе почував", – сказав Бражко.

Зауважимо, що у матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (5:1) українець відіграв усі 90 хвилин та відзначився неймовірним забитим м'ячем.

Нагадаємо, молодий талант Динамо травмувався у матчі 2 туру основного етапу Ліги Європи проти німецького Гоффенгайма (0:2).