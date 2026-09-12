Хедіра-молодший опинився під шквалом критики через завершення кар’єри в збірній Тунісу

Опорний півзахисник Уніон Берлін Рані Хедіра потрапив у скандал через завершення кар'єри в збірній Тунісу.

Про це повідомляє Bild.

Напередодні 32-річний гравець оголосив про завершення кар'єри в збірній Тунісу. Значній частині футбольних фанатів із Тунісу таке рішення Хедіри-молодшого дуже не сподобалося.

Річ у тім, що Рані Хедіра змінив спортивне громадянство на туніське лише на початку поточного року. Він встиг провести за національну команду лише 6 матчів: 3 весняних товариських матчі та 3 поєдинки на чемпіонаті світу 2026 року.

У соцмережах Хедіру почати звинувачувати в неповазі до збірної Тунісу. Фанати вважають, що він отримав туніське громадянство лише задля виступу на чемпіонаті світу-2026 і пішов зі збірної незабаром після його завершення.

Зазначимо, що Рані Хедіра є молодшим братом чемпіона світу 2014 року в складі збірної Німеччини Самі Хедіри. У братів є туніське коріння, яке й дозволило Рані грати за збірну Тунісу.

Нагадаємо, після чемпіонату світу-2026 збірну Тунісу очолив Муїн Шаабані.