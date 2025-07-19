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Брага орендувала опорника ПСЖ

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 20:29
Брага орендувала опорника ПСЖ
ФК Брага

Брага оголосила про оренду опорного півзахисника ПСЖ Габріеля Москардо

Про це інформує сайт португальського клубу.

Орендна угода розрахована на один сезон і не включає опцію викупу. Москардо перейшов до ПСЖ у січні 2024 року з Корінтіанса за 20+2 млн євро, але залишався в Бразилії до літа.

У 2024 році він приєднався до ПСЖ, втім минулий сезон провів в оренді у Реймсі. У складі французького клубу він провів 10 матчів в усіх турнірах, забивши один гол.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує новий контракт для талановитого вінгера.

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