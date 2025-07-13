ПСЖ готує новий контракт для талановитого вінгера

Чемпіон Франції та переможець Ліги чемпіонів ПСЖ готує новий контракт для свого вінгера Бредлі Барколя.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що нову угоду буде розраховано до літа 2030 року, а сам футболіст отримає суттєве підвищення зарплати.

🚨 Excl. - #PSG are planning Bradley #Barcola’s contract extension until 2030 with an increase in salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 18, 2025

Зазначимо, що наразі контракт Барколя з парижанами розраховано до 2028 року. Нагадаємо, хавбек перебрався до ПСЖ у 2023 році з Ліона за 50 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 атакувальний хавбек зіграв 63 матчі у всіх турнірах, в яких забив 21 гол та віддав 21 результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ достроково розрахується із Ліоном за трансфер Барколя, щоб допомогти втриматись у Лізі 1.