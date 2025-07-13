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ПСЖ готує новий контракт для талановитого вінгера

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 10:54
ПСЖ готує новий контракт для талановитого вінгера
Getty Images

Чемпіон Франції та переможець Ліги чемпіонів ПСЖ готує новий контракт для свого вінгера Бредлі Барколя.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що нову угоду буде розраховано до літа 2030 року, а сам футболіст отримає суттєве підвищення зарплати.

Зазначимо, що наразі контракт Барколя з парижанами розраховано до 2028 року. Нагадаємо, хавбек перебрався до ПСЖ у 2023 році з Ліона за 50 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 атакувальний хавбек зіграв 63 матчі у всіх турнірах, в яких забив 21 гол та віддав 21 результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ достроково розрахується із Ліоном за трансфер Барколя, щоб допомогти втриматись у Лізі 1.

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