Ексворотар Портленда отримав понад 20 мільйонів доларів компенсації через лікарську помилку

Суд присяжних задовольнив позов ексворотаря Портленд Тімбер та збірної Нової Зеландії Джейка Глісона щодо компенсації від лікаря команди МЛС Річарда Едельсона.

Про це повідомляє ESPN.

У 2018 році футболісту було зроблено операцію на нозі через стресові переломи. Втім, лікар недостатньо вірно дезінфікував металеві пластини, що імплантувались Глісону, через що ноги гравця було інфіковано.

Футболіст вимушений був завершити кар'єру та розпочати довготривале лікування. У 2020 році Джейк подав до суду на лікарів Портленда, а сьогодні суд виніс своє рішення – 20,4 млн доларів компенсації Глісону.

Представник Едельсона відмовився в коментарі розповідати, чи подаватиме лікар апеляцію на такий вердикт.

Раніше судмедексперт розповів деталі смерті Марадони, через які вже затримано його колишнього охоронця.