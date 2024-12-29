Ворскла може підписати колишнього голкіпера збірної України та Динамо – джерело

Колишній воротар національної збірної України Денис Бойко, який наразі знаходиться у статусі вільного агента, може продовжити кар'єру в полтавській Ворсклі.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

За його інформацією, головний тренер команди Юрій Максимов вже запропонував гравцеві повернутися у футбол та поїхати з клубом на збори до Туреччини.

У сезоні 2023/24 Денис Бойко провів 24 гри за Полісся, пропустивши 21 м’яч та 8 разів зберігши свої ворота "сухими". Після завершення сезону житомирський клуб розірвав контракт із воротарем.

У складі національної збірної України Денис провів сім поєдинків, пропустивши сім голів й тричі зігравши на "нуль".

Взимку 2024 року Бойко успішно завершив курс тренера воротарів та отримав тренерську кваліфікацію УЄФА категорії B.

Раніше сам голкіпер заявляв, що не завершив кар'єру гравця і перебуває в пошуках нового клубу.