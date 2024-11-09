Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній голкіпер Динамо перебуває у пошуках нового клубу

Олексій Мурзак — 9 листопада 2024, 15:54
Колишній голкіпер Динамо перебуває у пошуках нового клубу
Денис Бойко
ФК Полісся

Колишній воротар національної збірної України та київського Динамо Денис Бойко не завершив кар'єру гравця і перебуває в пошуках нового клубу.

Про це він сказав у коментарі Українському футболу.

"Майбутніми планами не поділюсь, але я чинний футболіст. Звичайно, я знаходжуся в пошуках клубу", – коротко відповів голкіпер.

У сезоні 2023/24 Денис Бойко провів 24 гри за Полісся, пропустивши 21 м’яч та 8 разів зберігши свої ворота "сухими". Після завершення сезону житомирський клуб розірвав контракт із воротарем.

У складі національної збірної України Денис провів сім поєдинків, пропустивши сім голів й тричі зігравши на "нуль".

Взимку 2024 року Бойко успішно завершив курс тренера воротарів та отримав тренерську кваліфікацію УЄФА категорії B.

Денис Бойко

Денис Бойко

Бойко: Немає місця слову "нейтральний", це просто той самий непотріб, як і всі інші представники країни-терориста
Солідний трансфер: Металіст збирається підписати фіналіста Ліги Європи
Бойко назвав головного фаворита на бронзу УПЛ наступного сезону
Денис Бойко розставив усі крапки над "і", відповідаючи на питання про своє майбутнє
Ексголкіпер збірної України рекомендував Луніну покинути Реал

Останні новини