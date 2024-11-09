Колишній голкіпер Динамо перебуває у пошуках нового клубу

Колишній воротар національної збірної України та київського Динамо Денис Бойко не завершив кар'єру гравця і перебуває в пошуках нового клубу.

Про це він сказав у коментарі Українському футболу.

"Майбутніми планами не поділюсь, але я чинний футболіст. Звичайно, я знаходжуся в пошуках клубу", – коротко відповів голкіпер.

У сезоні 2023/24 Денис Бойко провів 24 гри за Полісся, пропустивши 21 м’яч та 8 разів зберігши свої ворота "сухими". Після завершення сезону житомирський клуб розірвав контракт із воротарем.

У складі національної збірної України Денис провів сім поєдинків, пропустивши сім голів й тричі зігравши на "нуль".

Взимку 2024 року Бойко успішно завершив курс тренера воротарів та отримав тренерську кваліфікацію УЄФА категорії B.