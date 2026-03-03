Українська правда
Реал може підписати зіркового захисника з Бундесліги

Денис Іваненко — 3 березня 2026, 12:05
Мадридський Реал може підсилити склад центральним захисником дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербеком.

Про це пише відомий інсайдер Ніколо Скіра.

"Вершкові" активно стежать за ситуацією 26-річного футболіста в німецькому клубі. Нещодавно захисник відмовився продовжувати угоду з "чорно-жовтими"

Чинний контракт Шлоттербека з Боруссією розрахований до 30 червня 2027 року. Він виступає за дортмундців з сезону-2022/23.

У нинішній кампанії німець провів 27 матчів на клубному рівні. У них він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Реал поступився Хетафе у 26 турі Ла Ліги. Ця поразка стала другою поспіль для мадридців у чемпіонаті й вони відстають від Барселони вже на чотири залікові бали.

