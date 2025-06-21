Боруссія Дортмунд у результативному матчі обіграла Мамелоді на КЧС-2025

Боруссія Дортмунд обіграла Мамелоді Сандаунз (ПАР) у другому турі Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Німецький клуб у першому таймі забезпечив собі комфортну перевагу завдяки голам Нмечі, Гірассі та Белінгема. Мамелоді змогли повернути інтригу на 90-й хвилині гри після м'яча Лебо Мотіба, однак на більше вони не спромоглися.

Для Боруссії, після нічиєї з Флуміненсе, це перша перемога на турнірі.

Клубний чемпіонат світу

2 тур, група F

Мамелоді Сандаунз – Боруссія Дортмунд 3:4 (1:3)

Голи: 1:0 – 11 Рібейро, 1:1 – 16 Нмеча, 1:2 – 34 Гірассі, 1:3 – 45 Беллінгем, 1:4 – 59 Мудау (автогол), 2:4 – 62 Рейнерс, 3:4 – 90 Мотіба

Окрім Боруссії та Мамелоді в групі F виступає Флуміненсе та Ульсан ХД з Південної Кореї, їх матч відбудеться у ніч з 21 на 22 червня.

Нагадаємо, Баварія гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру, вигравши обидва матчі. Разом із німцями там гратиме Бенфіка Анатолія Трубіна, якій Баварія перемогою над Бока Хуніорс допомогла забезпечити плейоф КЧС-2025.