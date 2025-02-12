Дортмундська Боруссія вирішила кардинально оновити склад та влаштувати влітку розпродаж
Дортмундська Боруссія влітку планує кардинально оновити свій склад.
Про це повідомляє Bild.
Задля цього керівництво "джмелів" влаштує влітку розпродаж своїх лідерів, щоб перезапустити команду з нуля.
Найціннішими активами Боруссії вважаються Джеймі Байно-Гіттенс, Карім Адейємі та Грегор Кобель. На кожного з цих гравців є претенденти, а німецький клуб має намір заробити на кожному з цих футболістів.
Зазначається, що Байно-Гіттенса оцінюють у 80-100 млн євро, Адейємі – 60 млн, а Кобеля в 50 млн євро. Таким чином клуб може заробити понад 200 млн євро на цих трансферах для придбання потенційних новачків.
Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, в Європі стартували матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА. В одному з них Боруссія розгромила Спортинг.
Водночас у внутрішній першості поточні справи клубу доволі погані – лише 11-е місце після 21-го туру, а відставання від лідера чемпіонату складає 25 очок.