Боруссія Дортмунд віддала 32 мільйони за грецького тінейджера
Константінос Карецас
ФК Боруссія Дортмунд
Атакувальний півзахисник Генка та збірної Греції Константінос Карецас став гравцем Боруссії Дортмунд.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферну не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 32 мільйони євро.
Карецас є вихованцем академії Генка. У минулому сезоні на рахунку 18-річного грека 3 голи та 18 асистів у 49 матчах за Гент у всіх турнірах. Тінейджер уже провів 10 матчів і забив 3 голи за національну збірну Греції.
Для Боруссії Карецас стане заміною Юліану Брандту, який напередодні перейшов у Аякс на правах вільного агента. Грек виступає за позиціях атакувального півзахисника та правого вінгера.