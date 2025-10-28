Українська правда
Боруссія Дортмунд у серії пенальті здолала Айнтрахт у Кубку Німеччини

Олександр Булава — 28 жовтня 2025, 23:23
Боруссія Дортмунд на виїзді обіграла Айнтрахт у межах 1/16 фіналу Кубку Німеччини.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. Вже на 7-й хвилині зустрічі Ансгар Кнауфф вивів Айнтрахт вперед. "Джмелі" відновили паритет на старті другої половини гри стараннями Юліана Брандта.

В овертаймі команди голів не забивали, тож гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці Боруссії.

Кубок Німеччини
1/16 фіналу, 28 жовтня

Айнтрахт – Боруссія Д 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) – серія пенальті 2:4

Голи: 1:0 – 7 Кнауфф, 1:1 – 48 Брандт

Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Боруссія Дортмунд розпочала роботу над трансфером лівого захисника Крузейро Кауана Пратеса.

