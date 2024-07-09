Боруссія Дортмунд завершує трансфер одного з найкращих бомбардирів Бундесліги

Дортмундська Боруссія завершує перехід нападника збірної Гвінеї та Штутгарта Серу Гірассі.

Про це повідомляє Sky Sport.

"Джмелі" заплатять за форварда 18 мільйонів євро та підпишуть з 28-річним нападником 4-річний контракт.

Цього тижня гравець повинний пройти медичний огляд у Дортмунді, після якого буде завершено трансфер.

Гірассі є другим найкращим бомбардиром Бундесліги сезону-2023/24 після нападника Баварії Гаррі Кейна. На рахунку гвінейця 28 голів у 28 матчах чемпіонату.

Раніше ми повідомляли, що новим головним тренером Боруссії став Нурі Шахін.