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Боруссія назвала стартовий склад на матч проти Реала у фіналі ЛЧ

Олександр Булава — 1 червня, 21:03
Боруссія назвала стартовий склад на матч проти Реала у фіналі ЛЧ

Боруссія Дортмунд оголосила стартовий склад на фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Стартовий склад Боруссії

Зазначимо, що раніше стартовий склад оголосив Реал. Український голкіпер Андрій Лунін очікувано залишився у запасі команди.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Боруссія Дортмунд Реал Мадрид Ліга чемпіонів 2022/23

Боруссія Дортмунд

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