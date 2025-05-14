Боруссія оголосила про трансфер захисника збірної Швеції

Боруссія Дортмунд досягла угоди з Норшелланндом щодо повноцінного переходу лівого захисника Даніеля Свенссона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець виступав за "джмелів" з лютого на правах оренди. Представник Бундесліги задоволений виступами гравця, тож вирішив активував опцію викупу футболіста.

За даними Transfermarkt сума трансферу склала 6,5 млн євро. Оборонець підписав контракт до літа 2029 року.

"Даніель повністю виправдав наші очікування з першого дня. Він швидко приїхав і відразу ж збагатив нашу команду своїми виступами. Його інтенсивність і гнучкість дуже добре підходять нашій грі і дають нам багато можливостей. Крім того, Даніель також хороший хлопець і зразковий професіонал. Тому для нас було логічно пов'язати його з Боруссією Дортмунд на постійній основі", – розповів спортивний директор клубу Себастьян Кель.

Раніше повідомлялося, що хавбек Челсі Карні Чуквуемека може провести наступний сезон у складі дортмундської Боруссії.