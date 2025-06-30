Боруссія Дортмунд – Монтеррей: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
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Дортмундська Боруссія зіграє з мексиканським Монтерреєм в останньому матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.
Поєдинок відбудеться у ніч з 1 на 2 липня на арені "Мерседес-Бенц Стедіум" у Атланті. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.
Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.
"Джмелі" зуміли виграти квартет F, виявившись сильнішими за Флуміненсе з Бразилії, Мамелоді Сандаунз із Південної Африки та південнокорейський Ульсан ХД.
Монтеррей зіграв унічию з Інтером та Рівер Плейтом у групі E, а також переміг японську команду Урава, щоб кваліфікуватися з другого місця до плейоф.