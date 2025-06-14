У Забарного з'явився новий партнер по захисту в Борнмуті
Адрієн Трюффер
Getty Images
Борнмут підписав лівого захисника Ренна Адрієна Трюффера.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, англійський клуб заплатив за 23-річного француза 13,5 мільйонів євро плюс 3,5 мільйона євро бонусами. Ренн також отримає 10% від суми подальшого продажу.
Захисник вже пройшов медогляд, а його презентація запланована на наступний тиждень.
Трюффер – заміна для лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза, який найближчим часом повинен перейти в Ліверпуль.
У сезоні 2024/25 він провів за Ренн 35 поєдинків, у яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами.
Раніше повідомлялося, що Борнмут та ПСЖ близькі до підписання угоди щодо трансферу українського захисника Іллі Забарного.