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У Забарного з'явився новий партнер по захисту в Борнмуті

Олексій Мурзак — 14 червня 2025, 21:16
У Забарного з'явився новий партнер по захисту в Борнмуті
Адрієн Трюффер
Getty Images

Борнмут підписав лівого захисника Ренна Адрієна Трюффера.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб заплатив за 23-річного француза 13,5 мільйонів євро плюс 3,5 мільйона євро бонусами. Ренн також отримає 10% від суми подальшого продажу.

Захисник вже пройшов медогляд, а його презентація запланована на наступний тиждень.

Трюффер – заміна для лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза, який найближчим часом повинен перейти в Ліверпуль.

У сезоні 2024/25 він провів за Ренн 35 поєдинків, у яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами.

Раніше повідомлялося, що Борнмут та ПСЖ близькі до підписання угоди щодо трансферу українського захисника Іллі Забарного.

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