У Забарного з'явився новий партнер по захисту в Борнмуті

Борнмут підписав лівого захисника Ренна Адрієна Трюффера.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб заплатив за 23-річного француза 13,5 мільйонів євро плюс 3,5 мільйона євро бонусами. Ренн також отримає 10% від суми подальшого продажу.

Захисник вже пройшов медогляд, а його презентація запланована на наступний тиждень.

🚨🍒 Adrien Truffert has signed five year deal at Bournemouth. Details: €13.5m fixed fee, €3.5m add-ons, 10% sell-on clause to Rennes.



Medical completed, presentation next week and here we go, confirmed.



⏳🏁 Kerkez will become Liverpool player soon, as reported. pic.twitter.com/fMtmt3M3nN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025

Трюффер – заміна для лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза, який найближчим часом повинен перейти в Ліверпуль.

У сезоні 2024/25 він провів за Ренн 35 поєдинків, у яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами.

Раніше повідомлялося, що Борнмут та ПСЖ близькі до підписання угоди щодо трансферу українського захисника Іллі Забарного.