Забарний з перших хвилин зіграє за Борнмут у матчі проти Крістал Пелес
Ілля Забарний
afcb.co.uk
Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 18 туру Англійськї Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Крістал Пелес.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі Setanta.
Раніше повідомлялося, що Забарний погодився перейти в ПСЖ.
Також стало відомо, що українець привернув увагу Ліверпуля і Тоттенгема.
У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 17 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.