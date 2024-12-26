Забарний з перших хвилин зіграє за Борнмут у матчі проти Крістал Пелес

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 18 туру Англійськї Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Крістал Пелес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі Setanta.

Boxing Day team news 🥊 pic.twitter.com/ag8OtQNEL6 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 26, 2024

Раніше повідомлялося, що Забарний погодився перейти в ПСЖ.

Також стало відомо, що українець привернув увагу Ліверпуля і Тоттенгема.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 17 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.