Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний з перших хвилин зіграє за Борнмут у матчі проти Крістал Пелес

Олексій Мурзак — 26 грудня 2024, 16:13
Забарний з перших хвилин зіграє за Борнмут у матчі проти Крістал Пелес
Ілля Забарний
afcb.co.uk

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 18 туру Англійськї Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Крістал Пелес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі Setanta.

Раніше повідомлялося, що Забарний погодився перейти в ПСЖ.

Також стало відомо, що українець привернув увагу Ліверпуля і Тоттенгема.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 17 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Крістал Пелес

Крістал Пелес

Борнмут – Крістал Пелес: де дивитися матч Забарного у 18 турі АПЛ
Арсенал з хеттриком Жезуса здолав Крістал Пелес, Брентфорд із Ярмолюком поступився Ньюкаслу в 1/4 фіналу Кубку ліги
Манчестер Юнайтед перевернув дербі з Манчестер Сіті, Челсі здолав Брентфорд з Ярмолюком у 16 турі АПЛ
Весь сезон буде важким: Гвардіола прокоментував втрату очок у грі з Крістал Пелес
Манчестер Юнайтед програв вдруге поспіль, Манчестер Сіті втратив очки в матчі з Крістал Пелес у 15 турі АПЛ

Останні новини