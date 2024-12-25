Лідер АПЛ стежить за Забарним та ще двома гравцями Борнмута

Український захисник Борнмута Ілля Забарний привернув увагу ще одного клубу Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив колишній головний скаут Манчестер Юнайтед та Блекберна Мік Браун, слова якого наводить Football Insider.

"Лівий захисник Мілош Керкез викликає велику зацікавленість. Ліверпуль уважно спостерігав за ним, тому що вони розглядають потенційну заміну для Ендрю Робертсона на якомусь етапі.

У Борнмута є такі гравці, як Антуан Семеньйо та центральний захисник Ілля Забарний, за якими також спостерігають, – сказав Браун.

Раніше стало відомо, що Забарний входить у сферу інтересів Тоттенгема, який в січні планує провести переговори щодо трансферу українського захсника.

Нагадаємо, інтерес до Забарного висловлює не тільки Тоттенгем. Зокрема, скаути Челсі переглядали українського захисника Борнмута як раз у матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 17 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.