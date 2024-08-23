Борнмут Забарного може підписати одноклубника Мудрика
Англійський Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, може підписати голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.
Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
За його інформацією "вишні" працюють над угодою про оренду Кепи на один рік. Зазначимо, що Аррісабалага минулий сезон провів в оренді за Реал Мадрид, і був конкурентом Андрія Луніна.
"Сині" навіть планували провести обмін воротарями, Лунін перейшов би в команду до Михайла Мудрика, а Кепа — став гравцем Реала. Однак пізніше лондонці відмовились від угоди. В сезоні-2023/23 іспанець провів за "вершкових" 20 матчів, 9 з яких вистояв "на нуль".
Нагадаємо, напередодні Челсі з Мудриком обіграли Серветт у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Українець вийшов у стартовому складі, провів на полі усі 90 хвилин, і став одним з найкращих гравців поєдинку.
Раніше Борнмут підписав бразильського форварда Порту Еванілсона, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.