Борнмут Забарного може підписати одноклубника Мудрика

Англійський Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, може підписати голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За його інформацією "вишні" працюють над угодою про оренду Кепи на один рік. Зазначимо, що Аррісабалага минулий сезон провів в оренді за Реал Мадрид, і був конкурентом Андрія Луніна.

"Сині" навіть планували провести обмін воротарями, Лунін перейшов би в команду до Михайла Мудрика, а Кепа — став гравцем Реала. Однак пізніше лондонці відмовились від угоди. В сезоні-2023/23 іспанець провів за "вершкових" 20 матчів, 9 з яких вистояв "на нуль".

🚨 EXCL: Bournemouth working on deal to sign Kepa Arrizabalaga on loan from Chelsea. #AFCB in talks with #CFC + 29yo; top target but options include Ramsdale & also interest from other clubs. Contract 2025 so would need extension before move @TheAthleticFC https://t.co/S1BpInEdYI — David Ornstein (@David_Ornstein) August 23, 2024

Нагадаємо, напередодні Челсі з Мудриком обіграли Серветт у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Українець вийшов у стартовому складі, провів на полі усі 90 хвилин, і став одним з найкращих гравців поєдинку.

Раніше Борнмут підписав бразильського форварда Порту Еванілсона, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.