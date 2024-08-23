Мудрик став одним з найкращих гравців матчу Челсі — Серветт

Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав одну з найвищих оцінок за матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта (2:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець вийшов у стартовому складі, провів на полі усі 90 хвилин і за цей час віддав одну ключову передачу, три успішних спроби дриблінгу з трьох та заробив два штрафних удари.

За свій виступ він отримав оцінку 7,5, вище лише у воротаря "синіх" Філіпа Йоргенсена, захисника Тосіна Адарабйо, автора голу Крістофера Нкунку та двох гравців Серветта — Стіва Руйєра та Гаеля Ондуа.

Матч-відповідь між Челсі та Серветтом відбудеться через тиждень, 29 серпня. Початок — о 21:30 за київським часом.