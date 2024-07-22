Бонуччі: Мотта має все, щоб стати великим тренером

Колишній захисник Ювентуса та збірної Італії Леандро Бонуччі вважає, що новий наставник "старої синьйори" Тіаго Мотта може стати великим тренером.

Про це 37-річний гравець розповів у інтерв'ю CalcioMercato.

"Я не можу залишатися осторонь Ювентуса. Він був і залишиться частиною моєї футбольної віри та мого життя як футболіста.

У Мотти сильний склад, який став ще сильнішим завдяки трансферам. Буде цікаво — сподіваюся, Ювентус зможе знову поборотись за скудетто.

Я впевнений, що Тіаго покаже, чого він вартий. Він має все, щоб стати великим тренером", — сказав Бонуччі.