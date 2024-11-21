Оце так щедрість: зірковий гравець Баєра скинув гроші на карту наполегливому фанату

Нападник Баєра Віктор Боніфейс відзначився неймовірною щедрістю, скинувши фанату грошей на картку.

Під час паузи на матчі збірних форвард приїхав на батьківщину, щоб провести декілька контрольних ігор.

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Після одного з тренувань команда Нігерії сиділа вже в автобусі разом із Віктором, але один наполегливий фанат захопив увагу футболіста незвичайним проханням.

Вболівальник попросив Боніфейса скинути йому трохи грошей на картку, на що той погодився. На відео, яке активно поширюється в інтернеті, видно, як гравець переписує номер карти. Точна сума донату невідома.

Victor Boniface was really bank transferring Nigeria fans money while he was on the team bus 🤣 What a guy 👏🇳🇬 pic.twitter.com/hKcNMR9GSJ — Rising Ballers (@RisingBallers_) November 17, 2024

Зазначимо, що гравець Баєра відомий своєю допомогою рідному краю, відправляючи речі, їжу та багато іншого малозабезпеченим родинам.

Цього сезону на рахунку 23-річного нігерійця 6 голів та 1 асист у 10 матчах Бундесліги.