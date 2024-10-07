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Бондар розповів, за рахунок чого Україна може перемогти Грузію

Микола Дендак — 7 жовтня, 16:10
Бондар розповів, за рахунок чого Україна може перемогти Грузію
Валерій Бондар
УАФ

Захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів, що у збірній України є досвідчені гравці та тренерський штаб, які допоможуть перемогти Грузію у матчі 3 туру Ліги націй.

Футболіст дав свій коментар для ПРОФУТБОЛ Digital.

"За рахунок чого можемо обіграти Грузію? Є тренерський штаб, досвідчені гравці та коуч, який скаже нам, як потрібно грати. Потрібно подивитися гру, позитивні моменти, які ми можемо взяти, і перенести їх на поле.

Треба справлятися з тиском, тому що ми професійні футболісти. Ми розуміємо, що цей тиск завжди був, є і буде, тому що це головна команда країни. Всі хвилюються, всі переживають за неї. Потрібно показати результат, який від нас очікують. Думаю, все буде добре", – сказав Бондар.

Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.

Валерій Бондар Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Грузії з футболу

Валерій Бондар

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