Болонья – Шахтар: прогноз Чемпіона на матч Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, Шахтар почне свій шлях у новому сезоні Ліги чемпіонів матчем проти Болоньї. На нашому сайті доступний анонс на гру донецького клубу проти італійців.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на виступ Шахтаря в матчі з Болоньєю. А чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

ПРОГНОЗ ЧЕМПІОНА

Войченко Богдан

Я вважаю, що нічого особливого від цього матчу очікувати не варто. Справа в тому, що обидві команди зараз не у найкращій формі, тому видовища не буде, а італійці вже й не такі й фаворити. Очікую лише нічию 0:0 чи 1:1.

Денис Шаховець

Ще декілька років тому Шахтар цілком міг бути фаворитом у поєдинку з Болоньєю, проте зараз більші шанси та успіх має італійська команда, яка вперше за 60 років здобула путівку до найпрестижнішого клубного турніру Європи. Невдалий старт "гірників" в УПЛ викликає ще більші побоювання.

Утім, Болонья з початку сезону також не перемагала, втрачаючи очки з Удінезе, Емполі та Комо, які на папері виглядали аутсайдерами протистоянь. Тож, на мою думку, команда Маріно Пушича має всі шанси нав'язати боротьбу й зачепитися за один заліковий бал.

Мій прогноз – 1:1.

Володимир Кук

Перший матч – завжди складний. Болонья знаходиться зараз не в найкращій формі, за 4 тури у чемпіонаті Серії А у них 1 поразка та 3 нічиї, які їм складно дались. Шахтар також у не найкращих кондиціях, проте останній поєдинок проти Карпат (5:2) дав їм позитивні емоції та впевненість у собі.

Прогноз на матч: Шахтарю буде не легко, можливо навіть і пропустять, але вірю в суху перемогу 0:2.

Олександр Булава

Шахтарю, щоб потрапити до топ–24 у турнірній таблиці ЛЧ потрібно здобути щонайменше 2–3 перемоги. У зв'язку із цим Болонья виглядає наразі "ідеальним кандидатом" для здобуття перших балів, зважаючи на форму італійців в останніх матчах.

Попри те, що у "гірників" є свої слабкі місця, вважаю, що Шахтарю під силу здобути мінімальну перемогу.

Прогноз – 2:1 на користь Шахтаря.

Руслан Травкін

Болонья – Шахтар 2:2

Італійський клуб невдало стартував у чемпіонаті Італії, Шахтар демонструє слабку гру в захисті. Гадаю, представник Серії А свої два голи точно заб'є, буду вірити, шо "гірники" в атаці також добре себе покажуть.

Максим Розенко

На стадіоні Ренато Даль'Ара Шахтеру буде важко. Болонья – фаворит і спробує доказати, що не тільки на папері. Ставлю на перемогу господарів 2:1. Хоча, звісно, хотів би помилитися.

Станіслав Лисак

Болонья, як і Шахтар не найкращим чинном стартувала у внутрішньому чемпіонаті, зігравши тричі внічию та програвши Наполі, і це єдина причина яка дає надію на мінімальний успіх "гірників". Оптимістично спрогнозую нічию з рахунком 1:1.

Максим Салівон

Незважаючи на зустріч із клубом з італійської Серії А, аж ніяк не бачу шанси Шахтаря критично низькими. Вже зазначав, що після втрати двох ключових футболістів попереднього сезону, та ще й тренера, Болонья стала слабшою. Іще важливіше інше – результати італійців. У болонців з початку сезону перемог іще не було. Причому, не рахуючи Наполі, дійсно сильних, опонентів єврокубкового рівня, в Болоньї не було – з Удінезе, Емполі та Комо болонці залікові бали ділили.

Шахтар до останнього матчу теж не вражав. Однак продемонстрована "гірниками" з Карпатами гра показала, що команда Пушича додала. Ні, перемогу "помаранчево–чорних" передрікти не ризикну. А от на нічию українському клубу награти до снаги.

Соломія Романчук

Думаю, Болонья не стане складним суперником для Шахтаря. На італійців буде більше тиску, адже вони вперше гратимуть в Лізі чемпіонів. "Гірники" повинні скористатися цим фактором також та продемонструвати свій клас. Вважаю, що після крайньої феєричної перемоги у чемпіонаті України команда Пушича ще більше вмотивована. Мій прогноз – 2:0 на користь Шахтаря.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом першого матчу українського колективу в єврокубках Шахтар – Болонья є італійці. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Болоньї – 1,90;

Нічия – 3,55;

Перемога Шахтаря – 4,45.

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