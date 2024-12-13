Рамос може перейти в аргентинський гранд
Серхіо Рамос
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Центральний захисник Серхіо Рамос може стати гравцем аргентинського Бока Хуніорс.
Про це повідомляє TyC Sports.
38-річного оборонця планують підписати під час зимового трансферного вікна.
Зазначається, що президент клубу Хуан Рікельме особисто проведе телефонну розмову з Рамосом.
Минулий сезон оборонець провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу. Наразі він перебуває у статусі вільного агента.
Напередодні повідомлялося, що мадридський Реал змінив думку щодо трансферу Рамоса та може підписати його взимку.