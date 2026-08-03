Атлет-Київ вдесятьох зазнав поразки від Ребела у гольовій перестрілці в 1 турі Другої ліги

У понеділок, 3 серпня, Атлет зазнав поразки від Ребела у київському протистоянні в межах першого туру Другої ліги України в групі Б.

Зустріч завершилася із рахунком 2:3.

Номінальні гості першими повели у матчі вже на 3-й хвилині Гарбар Гліб так і заніс м'яч до сітки воріт суперника після хаосу в карному майданчику суперника.

Команда Дмитра Мурашенка довго не могла відповісти, проте вже на останніх хвилинах Мовчан Нікіта відновив паритет, й вже згодом команди пішли на перерву до роздягалень за нічийного рахунку на табло.

А вже на початку наступної половини гри голкіпер Атлета Шпаченко виконав небезпечний фол проти нападника суперників та отримав червону картку. Гравці Ребела мали шанс скористатися штрафним неподалік воріт господарів, утім ним не скористалися.

Вже на 63-й хвилині Атлет, граючи вдесятьох, забив гол завдяки зусиллям Даниленка. Утім, ця казка недовго тривала, й колектив Максима Демського до завіси зустрічі забив два м'ячі та здобув перемогу.

Чемпіонат України – Друга ліга Б

1-й тур, 3 серпня

Атлет (Київ) – Ребел (Київ) 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Гарбар, 1:1 – 45 Мовчан, 2:1 – 62 Даниленко, 2:2 – 64 Андрухів, 2:3 – 84 Гришко.

Вилучення: 47 – Шпаченко (Атлет).

Нагадаємо, що раніше Полтава-2 розписала нульову нічию з Металургом, а дубль Кірієнка врятував Дністер від поразки.