Журналіст: Бленуце хотів одразу покинути Динамо після скандалу

Володимир Варуха — 8 жовтня 2025, 10:59
Румунський нападник київського Динамо Владислав Бленуце хотів піти з київського Динамо після трансферу.

Про це повідомив журналіст Роман Бебех в ефірі УПЛ ТБ.

Зазначається, що після того, як футболіст на собі відчув хвилю хейту від уболівальників, він серйозно замислився над тим, щоб покинути київське Динамо відразу після трансферу.

"Але вже було підписано всю угоду, і це вже не вдавалося здійснити без будь-яких втрат для його попереднього клубу. А його колишній клуб уже не бажав відновлювати все як було", – зазначив Роман.

У поточному сезоні Бленуце зіграв за Динамо 6 матчів і не зумів відзначитися жодним забитим м'ячем.

Раніше вболівальники негативно відреагували на появу Владислава Бленуце на полі та розгорнули банер.

