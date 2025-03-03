Блаттер та Платіні знову постануть перед судом за звинуваченням у шахрайстві

Колишні президенти УЄФА та ФІФА Мішель Платіні та Зепп Блаттер постануть перед судом у справі про шахрайство, за якою їх виправдали у 2022 році.

Про це повідомляє ESPN.

Прокурор оскаржив рішення нижчої інстанції, а кримінальна справа перейшла до розгляду у Надзвичайної апеляційної Палати Швейцарського кримінального суду.

Обвинувач має намір довести, що Платіні та Блаттер неправомірно розподілили між собою два мільйони швейцарських франків за консультативну роботу у 2010 та 2011 роках.

Федеральний прокурор вимагає для колишніх функціонерів покарання у вигляді 20 місяців тюрми з відстрочкою у два роки.

Сам 88-річний Блаттер вже встиг прокоментувати ці події та заявив, що абсолютно впевнений в успіху свого адвоката в боротьбі з державним обвинувачем.

Нагадаємо, Зепп очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік і залишив організацію на тлі відсторонення через корупційний скандал.

Мішель Платіні керував УЄФА з 2007 по 2015 рік і також припинив свою діяльність через рішення Арбітражної палати з етики ФІФА.

Очікується, що судове рішення буде оголошено 25 березня 2025 року.

Раніше французький функціонер звинуватив Чеферіна та Інфантіно у надмірній любові до грошей.