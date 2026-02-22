Це найгірше, що сталося з ФІФА: Блаттер зробив гучну заяву щодо впливу Трампа на ЧС-2026

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер висловився про нинішнє становище організації.

Його слова цитує CBC.

Швейцарський функціонер заявив, що наразі ФІФА його дуже розчаровує. Він у цьому звинуватив, зокрема, й залученість Дональда Трампа.

"ФІФА спочатку змінилася на гірше, а потім – із поганого стало ще гірше. Тепер усе гірше, ніж будь-коли. Усюди, щоб змусити людей мовчати, їм дають гроші або підвищення. Залучення президента США до справ чемпіонату світу – це найгірше, що сталося з ФІФА. І жодної опозиції цьому немає. Чому ми не діємо? Я звертаюся до членів ФІФА – встаньте й скажіть, що це неправильно. У нас ще є час щось змінити", – сказав Блаттер.

Колишній очільник ФІФА додав, що турнір не мав би проводитись у США. Він розкритикував нинішню політику цієї країни та Джанні Інфантіно в меркантильності.

"Гроші, гроші, гроші. Це як ігровий автомат. Інфантіно та Трамп роблять усе, щоб ЧС-2026 приніс максимально можливий прибуток. Але перед ЧС такої мети ніколи не ставили. Більше за всіх від цього ЧС виграють США, але не глядачі. ЧС взагалі в принципі не треба організовувати в країні, яка не видає візи кожному. В США існує політика очорнення всього іноземного. "Америка понад усе". І це сумно. З точки зору соціальної та культурної цінності футболу це сумно", – заявив функціонер.

Зазначимо, що ЧС-2026 відбудеться в Канаді, Мексиці та США. Він триватиме з 11 червня по 19 липня.

Нагадаємо, що раніше під час жеребкування чемпіонату світу-2026 Джанні Інфантіно вручив президенту США Дональду Трампу першу в історії "Премію миру". Про заснування цієї нагороди повідомили лише за місяць до події.

Напередодні ж президент ФІФА взяв участь у Раді миру, там він перебував серед політиків у червоній кепці з написом "USA" та цифрами "45-47", що відсилають до президентських каденцій Трампа.