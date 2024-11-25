Біловар: Нам під силу набрати очки з Вікторією

Центральний захисник Динамо Крістіан Біловар вірить у те, що команді вдасться набрати перші очки в Лізі Європи-2024/25 у номінально домашньому поєдинку 5 туру проти Вікторії Пльзень.

Про це він сказав у коментарі SportArena.

У нас у команді дуже багато молодих футболістів, для них це не те, що перші ігри в Європі – перші хвилини в єврокубках. Ми розуміємо, що рівень суперництва в УПЛ та Лізі Європи – різний. На найвищому рівні. Все приходить з досвідом.

Під силу (набрати очки в матчі з Вікторією