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Біловар: Нам під силу набрати очки з Вікторією

Ігор Чернявський — 25 листопада 2024, 15:40
Біловар: Нам під силу набрати очки з Вікторією
ФК Динамо

Центральний захисник Динамо Крістіан Біловар вірить у те, що команді вдасться набрати перші очки в Лізі Європи-2024/25 у номінально домашньому поєдинку 5 туру проти Вікторії Пльзень.

Про це він сказав у коментарі SportArena.

"У нас у команді дуже багато молодих футболістів, для них це не те, що перші ігри в Європі – перші хвилини в єврокубках. Ми розуміємо, що рівень суперництва в УПЛ та Лізі Європи – різний. На найвищому рівні. Все приходить з досвідом. Під силу (набрати очки в матчі з Вікторією – прим.). Дай Боже, все буде нормально у нас", – сказав Біловар.

Нагадаємо, Динамо програло перші чотири матчі в Лізі Європи з загальним рахунком 0:10. Наразі кияни перебувають на останньому місці в турнірній таблиці. Команда Олександра Шовковського спробує покращити своє становище у четвер, 28 листопада, в матчі проти чеської Вікторії. Початок гри – о 19:45.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень Крістіан Біловар

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