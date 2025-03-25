Білодід провела перше тренування за Металіст 1925 – відео

Чемпіонка світу та Європи з дзюдо Дар'я Білодід провела перше тренування за жіночу команду Металіста 1925.

Харківський клуб опублікував у соціальних мережах кадри із заняття на полі української спортсменки.

Футболістки були у захваті від того, що побачили поруч із собою Дар'ю, яка на рівних провела тренування. Дзюдоїстка виконувала всі завдання штабу, а також підходила за підказками до одноклубниць.

Нагадаємо, Білодід підписала контракт з Металістом 1925 трохи більше тижня тому. Деталі угоди не розголошуються.

У вересні 2024 року дзюдоїстка офіційно стала амбасадором Металіста 1925, відвідавши базу харків'ян та зробивши кілька спільних знімків з командою.