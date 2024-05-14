Безпрецедентний випадок: Левандовський може отримати Золотий м'яч за 2020 рік

Форвард Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський може отримати Золотий м'яч за 2020 рік.

Про це повідомляє видання Sport.es.

За інформацією джерела, France Football розглядає можливість вручення престижної нагороди польському форварду. Важливою передумовою такого безпрецедентного рішення є розслідування, розпочате у Франції кілька місяців тому щодо Золотого м’яча 2021 року, виграного Ліонелем Мессі. Зазначається, що головним мотивом вручення нагороди Левандовському є бажання керівників французького журналу уникнути втрати репутації.

У сезоні-2019/20 поляк став найкращим бомбардиром у кожному з турнірів, повторивши досягнення легендарного Йохана Кройфа. Загалом за сезон форвард забив 55 голів у 47 матчах.

За підсумком року Левандовський вважався головним претендентом на завоювання Золотого м'яча. Однак через пандемію коронавірусу вручення нагороди було скасовано.

Додамо, що цього сезону 35-річний польський нападник відзначився 24 голами та 9 асистами в складі Барселони. Нещодавно в іспанській пресі з’явилася інформація про майбутнє Роберта в каталонському клубі.