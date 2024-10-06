Гравець Олександрії потрапив у десятку найкращих вінгерів світу до 23 років
Хуан Альвіна Безерра
ФК Олександрія
Футболіст Олександрії Хуан Альвіна Безерра потрапив у список найкращих вінгерів світу до 23 років за версією порталу CIES Football Observatory.
Список опубліковано у соцмережі X.
Бразилець посідає сьому сходинку списку. Рейтинг очолює 17-річний талант Барселони Ламін Ямал, на другому місці розташувався Хаві Сімонс із РБ Лейпциг, а трійку лідерів замикає Естевао Вілліан з Палмерайс.
Зазначається, що топ сформований на основі індексу перфомансу від статистичного порталу Wyscout.
Найкращі вінгери світу до 23 років
- Ламін Ямал (Барселона, Іспанія) – 91,4
- Хаві Сімонс (РБ Лейпциг, Німеччина) – 90,3
- Естевао Вілліан (Палмейрас, Бразилія) – 84,7
- Ярне Стейкерс (Генк, Бельгія) – 83,3
- Луїс Енріке (Марсель, Франція) – 83,3
- Абде Еззалзулі (Бетіс, Іспанія) – 83,3
- Хуан Альвіна Безерра (Олександрія, Україна) – 82,4
- Джереміа Рекоба (Насьональ, Уругвай) – 81,6
- Карлос Альварес (Леванте, Іспанія) – 81,1
- Лукас Сепеда (Коло Коло, Чилі) – 81,0
Нагадаємо, бразилець приєднався до "містян" у 2023 році на правах вільного агента. У сезоні-2024/25 Безерра провів 8 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тисяч євро.