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Гравець Олександрії потрапив у десятку найкращих вінгерів світу до 23 років

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 12:44
Гравець Олександрії потрапив у десятку найкращих вінгерів світу до 23 років
Хуан Альвіна Безерра
ФК Олександрія

Футболіст Олександрії Хуан Альвіна Безерра потрапив у список найкращих вінгерів світу до 23 років за версією порталу CIES Football Observatory.

Список опубліковано у соцмережі X.

Бразилець посідає сьому сходинку списку. Рейтинг очолює 17-річний талант Барселони Ламін Ямал, на другому місці розташувався Хаві Сімонс із РБ Лейпциг, а трійку лідерів замикає Естевао Вілліан з Палмерайс.

Зазначається, що топ сформований на основі індексу перфомансу від статистичного порталу Wyscout.

Найкращі вінгери світу до 23 років

  1. Ламін Ямал (Барселона, Іспанія) – 91,4
  2. Хаві Сімонс (РБ Лейпциг, Німеччина) – 90,3
  3. Естевао Вілліан (Палмейрас, Бразилія) – 84,7
  4. Ярне Стейкерс (Генк, Бельгія) – 83,3
  5. Луїс Енріке (Марсель, Франція) – 83,3
  6. Абде Еззалзулі (Бетіс, Іспанія) – 83,3
  7. Хуан Альвіна Безерра (Олександрія, Україна) – 82,4
  8. Джереміа Рекоба (Насьональ, Уругвай) – 81,6
  9. Карлос Альварес (Леванте, Іспанія) – 81,1
  10. Лукас Сепеда (Коло Коло, Чилі) – 81,0

Нагадаємо, бразилець приєднався до "містян" у 2023 році на правах вільного агента. У сезоні-2024/25 Безерра провів 8 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тисяч євро.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Ламін Ямал CIES Football Observatory

Олександрія

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