Гравець Олександрії потрапив у десятку найкращих вінгерів світу до 23 років

Футболіст Олександрії Хуан Альвіна Безерра потрапив у список найкращих вінгерів світу до 23 років за версією порталу CIES Football Observatory.

Список опубліковано у соцмережі X.

Бразилець посідає сьому сходинку списку. Рейтинг очолює 17-річний талант Барселони Ламін Ямал, на другому місці розташувався Хаві Сімонс із РБ Лейпциг, а трійку лідерів замикає Естевао Вілліан з Палмерайс.

Зазначається, що топ сформований на основі індексу перфомансу від статистичного порталу Wyscout.

Найкращі вінгери світу до 23 років

Ламін Ямал (Барселона, Іспанія) – 91,4 Хаві Сімонс (РБ Лейпциг, Німеччина) – 90,3 Естевао Вілліан (Палмейрас, Бразилія) – 84,7 Ярне Стейкерс (Генк, Бельгія) – 83,3 Луїс Енріке (Марсель, Франція) – 83,3 Абде Еззалзулі (Бетіс, Іспанія) – 83,3 Хуан Альвіна Безерра (Олександрія, Україна) – 82,4 Джереміа Рекоба (Насьональ, Уругвай) – 81,6 Карлос Альварес (Леванте, Іспанія) – 81,1 Лукас Сепеда (Коло Коло, Чилі) – 81,0

Нагадаємо, бразилець приєднався до "містян" у 2023 році на правах вільного агента. У сезоні-2024/25 Безерра провів 8 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тисяч євро.