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Легіонер Олександрії потрапив до сфери інтересів чемпіона Угорщини

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 14:41
Легіонер Олександрії потрапив до сфери інтересів чемпіона Угорщини
Хуан Альвіна Безерра
ФК Олександрія

Бразильський вінгер Олександрії Хуан Альвіна Безерра потрапив до сфери інтересів Ференцвароша.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб готовий відпустити футболіста, якщо за нього запропонують не менше двох мільйонів євро.

Водночас команда не проти зберегти гравця, аби він зміг допомогти у єврокубках.

Зазначимо, що Ференцварош виграв чемпіонат Угорщини сезону 2024/25 і виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Безерра перейшов до Олександрії у 2023 році вільним агентом із молодіжного складу Васко да Гама. У сезоні 2024/25 він став одним із лідерів клубу, забивши 6 м'ячів і віддавши 5 асистів у 26 іграх.

Раніше клуб визначився з місцем проведення номінально домашніх матчів у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.

Олександрія розпочне участь у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 18 червня, а матчі – 24 та 31 липня.

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