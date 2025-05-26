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Бетіс – Челсі: де та коли дивитися фінал Ліги конференцій

Микола Дендак — 26 травня 2025, 15:20
Бетіс – Челсі: де та коли дивитися фінал Ліги конференцій
УЄФА

Англійський Челсі та іспанський Бетіс зустрінуться у фінальному поєдинку Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 28 травня, на стадіоні у Вроцлаві, Польща. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

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На шляху до фіналу Челсі здолав Юргорден у півфіналі, Легію на стадії 1/4, та Копенгаген у 1/8 фіналу. Бетіс же у півфіналі вибив Фіорентину, а до цього пройшов Ягеллонію, Гімарайнш та Гент.

Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога Бетіса – 4.6, нічия – 3.64, успіх Челсі – 1.83. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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