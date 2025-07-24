Стало відомо, що сказав Ротань у перерві матчу Полісся – Санта Колома

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань у перерві матчу кваліфікації Ліги конференцій проти Санта Коломи сказав гравцям заспокоїтися та грати так, як вони домовлялись.

Про це у коментарі Футбол 24 сказав капітан команди Руслан Бабенко.

"У роздягальні Ротань сказав, що треба заспокоїтись і повернутись до гри, якої ми дотримувались на старті. Грати так, як домовлялись. Але, мабуть, цей досвід у єврокубках зараз показав, що ми не впорались з емоціями після зазначеного початку. Дуже прикро", – розповів Бабенко.

Зауважимо, що у підсумку Полісся програло Санта Коломі з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо розгромило Хамрун Спартанс у першому матчі другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також паралельно з грою Полісся у кваліфікації Ліги конференцій Олександрія програла Партизану.