Стало відомо, що сказав Ротань у перерві матчу Полісся – Санта Колома
Руслан Ротань
ФК Полісся
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань у перерві матчу кваліфікації Ліги конференцій проти Санта Коломи сказав гравцям заспокоїтися та грати так, як вони домовлялись.
Про це у коментарі Футбол 24 сказав капітан команди Руслан Бабенко.
"У роздягальні Ротань сказав, що треба заспокоїтись і повернутись до гри, якої ми дотримувались на старті. Грати так, як домовлялись. Але, мабуть, цей досвід у єврокубках зараз показав, що ми не впорались з емоціями після зазначеного початку. Дуже прикро", – розповів Бабенко.
Зауважимо, що у підсумку Полісся програло Санта Коломі з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня.
Нагадаємо, напередодні київське Динамо розгромило Хамрун Спартанс у першому матчі другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.
Також паралельно з грою Полісся у кваліфікації Ліги конференцій Олександрія програла Партизану.