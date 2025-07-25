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Бабенко: Дуже соромно перед уболівальниками

Олег Дідух — 25 липня 2025, 12:55
Бабенко: Дуже соромно перед уболівальниками
Руслан Бабенко

Капітан Полісся Руслан Бабенко прокоментував поразку команди 1:2 він Санта Коломи (Андорра) в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій-2025/26.

Слова хавбека наводить Футбол 24

"Забили мʼяч і щось пішло не так. Можливо, втратили концентрацію. Просто провалили, і все... Потім було дуже важко повернутись у гру. Зізнаюсь, було багато нервозності. Це безумовно вплинуло на нашу гру.

Дуже соромно перед вболівальниками. Особливо перед тими, хто приїхав сюди нас підтримати. Величезне їм дякую – як капітан хочу це підкреслити. Ми заслуговуємо на дуже серйозну критику. Будемо викладатись у другому матчі. Варіантів немає", – заявив Бабенко.

Нагадаємо, матч-відповідь між Поліссям і Санта Коломою відбудеться наступного четверга, 31 липня.

Руслан Бабенко Ліга конференцій Полісся

Руслан Бабенко

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