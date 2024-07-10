Іммобіле прийняв умови Бешикташу

34-річний італійський нападник Лаціо Чіро Іммобіле погодився перейти в турецький Бешикташ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нападник погодився на умови 2-річного контракту, який йому запропонували представники стамбульського клубу.

Очікується, що про перехід гравця оголосять найближчим часом.

Іммобіле виступає за Лаціо з 2016 року. До цього він встиг пограти за Ювентус, Сієну, Дженоа, Торіно, Сієну, Гроссето, Пескару, Боруссію Дортмунд та Севілью.

У минулому сезоні він забив 11 голів та віддав 1 асист у 43 матчах.

Раніше ми повідомляли, що Лаціо готовий підписати українського півзахисника Миколу Шапаренка.