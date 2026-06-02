Тренер, який розраховував на запрошення від Наполі, може очолити Бешикташ

Відомий італійський тренер Вінченцо Італьяно може очолити турецький Бешикташ.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Бешикташ наразі шукає заміну Сергену Ялчину. Він покинув посаду головного тренера "орлів" наприкінці сезону, який команда завершила на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Вінченцо Італьяно нещодавно покинув Болонью, з якою працював із 2024 року. Він розраховував очолити Наполі, проте неаполітанський клуб вирішив зробити ставку на Массіміліано Аллегрі.

До Болоньї 48-річний Італьяно працював із Вігонтіною, Уніон Ардзіньяно, Трапані, Спецією та Фіорентиною. З Болоньєю виграв Кубок Італії 2025 року. Фіорентину двічі поспіль виводив у фінал Ліги конференцій, обидва з яких були програні.