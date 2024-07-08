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Бешикташ завершує трансфер Іммобіле

Олександр Булава — 8 липня, 22:04
Бешикташ завершує трансфер Іммобіле

34-річний італійський нападник Лаціо Чіро Іммобіле близький до переходу в турецький Бешикташ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римський клуб погодився продати гравця. Наразі форвард узгоджує умови особистого контракту. За інформацією джерела він отримає "щедру угоду" до 2026 року.

Іммобіле виступає за Лаціо з 2016 року. До цього він встиг пограти за Ювентус, Сієну, Дженоа, Торіно, Сієну, Гроссето, Пескару, Боруссію Дортмунд та Севілью.

У минулому сезоні він забив 11 голів та віддав 1 асист у 43 матчах.

Раніше ми повідомляли, що Лаціо готовий підписати українського півзахисника Миколу Шапаренка.

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