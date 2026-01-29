Українська правда
Улюблена команда короля Чарльза III підписала експівзахисника збірної Англії

Сергій Шаховець — 29 січня 2026, 16:06
Джеймс Ворд-Проуз
ФК Бернлі

Аутсайдер АПЛ Бернлі підсилив склад англійським хавбеком Джеймсом Ворд-Проузом.

Про це повідомив офіційний сайт "бордових".

31-річний півзахисник виступатиме за Бернлі на правах оренди до кінця сезону. Ворд-Проуз залишається на контракті з Вест Гемом, де він не мав достатньої ігрової практики.

"Ми раді підтвердити прибуття півзахисника Джеймса Ворд-Проуза, який приєднується до клубу на правах оренди до кінця сезону", – йдеться у повідомленні пресслужби Бернлі.

Центральний півзахисник Ворд-Проуз може значно підсилити Бернлі, який бореться за виживання в АПЛ. Наразі нова команда Джеймса посідає 19 сходинку, маючи в активі 15 очок. Від рятівного 17 місця відстань становить 10 балів.

Джеймс Ворд-Проуз у поточному сезоні зіграв лише шість матчів за Вест Гем. Півзахисник має на власному рахунку 11 поєдинків та два голи у складі збірної Англії.

Зазначимо, що відданим фанатом Бернлі залишається король Великої Британії Чарльз III. "Бордові" дарували монарху ігрову футболку та VIP-абонемент на свої матчі.

Раніше повідомлялося, що Борнмут зацікавлений у підписанні захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. "Вишні" пропонують за українця 4 мільйони євро та 20 мільйонів бонусами.

