Бернлі вимагає компенсацію в Баварії за Компані

Головний тренер Бернлі Венсан Компані влітку може очолити Баварію. За перехід англійський клуб хоче отримати компенсацію.

Про це повідомляє BILD.

Компані вже узгодив умови особистого контракту з мюнхенським клубом.

Наразі команди ведуть переговори про суму викупу наставника. Бернлі хоче отримати за Венсана близько 23,5 млн євро компенсації, його контракт з клубом розрахований до літа 2028 року.

Водночас Баварія готова заплатити за тренера не більше 10 млн.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Бернлі під керівництвом Компані вилетів у Чемпіоншим.

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Нагадаємо, що вже кілька місяців Баварія все ніяк не може знайти нового тренера. Мюнхенці намагалися запросити Хабі Алонсо (Баєр), Хулена Лопетегі (без клубу), Унаї Емері (Астон Вілла), Ральфа Рангніка (збірна Австрії) та навіть просили залишитися Томаса Тухеля.

Окрім Бернлі, Компані також тренував рідний Андерлехт. Більшу частину ігрової кар’єри Венсан провів у Манчестер Сіті.