Компані повідомив Бернлі про домовленість із Баварією

Головний тренер Бернлі Венсан Компані повідомив керівництво клубу про бажання очолити Баварію.

Таку інформацію надав інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X (колишній Twitter).

Бельгійський наставник має домовленість із мюнхенським клубом. Наразі команди ведуть переговори про суму викупу Компані. Сторони можуть досягти угоди найближчим часом.

🔴⏳ Vincent Kompany has informed Burnley of his agreement with FC Bayern as he really wants to join the club.



Negotiations ongoing between the two clubs on compensation fee, all proceeding in order to reach the agreement soon. pic.twitter.com/aV1g1pNRyu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Бернлі під керівництвом Компані вилетів у Чемпіоншим.

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Нагадаємо, що вже кілька місяців Баварія все ніяк не може знайти нового тренера. Мюнхенці намагалися запросити Хабі Алонсо (Баєр), Хулена Лопетегі (без клубу), Унаї Емері (Астон Вілла), Ральфа Рангніка (збірна Австрії) та навіть просили залишитися Томаса Тухеля.

Окрім Бернлі, Компані також тренував рідний Андерлехт. Більшу частину ігрової кар’єри Венсан провів у Манчестер Сіті.