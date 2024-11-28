Основний захисник Інтера не допоможе команді протягом кількох тижнів

Захисник Інтера Бенжамен Павар зазнав розтягнення двоголового м'яза стегна у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (1:0) 26 листопада.

Про це повідомляє сайт "нерадзуррі".

"Сьогодні вранці Бенжамен Павар пройшов клінічні та інструментальні обстеження. У захисника розтягнення двоголового м'яза лівого стегна. Його стан буде оцінено наступного тижня", – йдеться у заяві клубу.

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Павар травмувався у першому таймі гри п'ятого туру основної частини Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. На 44-й хвилині його замінив Янн Біссек.

Очікується, що 28-річний француз пропустить як мінімум кілька тижнів.

У нинішньому сезоні Бенжамен Павар зіграв у 15 матчах Інтера в цсіх турнірах. Там він відзначився однією результативною передачею та чотирма жовтими картками.

Після п'яти турів Інтер йде другим у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 13 очок.

Італійці відстають на два бали від Ліверпуля, який минулого вечора обіграв Реал (2:0). Через це "бланкос" переписали власну історію в єврокубку, але не з того боку, з якого їм хотілося б.