Колишній зірковий футболіст Реала придбав BMW за 138 тисяч фунтів для повсякденного життя

Легендарний французький нападник Карім Бензема, який залишив Реал у 2023 році заради мегаугоди з Аль-Іттіхадом на 258 мільйонів фунтів, продовжує тішити себе розкішним автопарком.

Цього разу 37-річний форвард поповнив колекцію новим BMW M5 вартістю 138 тисяч фунтів. Про це повідомляє Daily Mail.

І хоч це авто називають "повсякденним суперкаром", воно аж ніяк не поступається іншим моделям у гаражі Бензема. Під капотом M5 – 725 кінських сил і двотурбінний V8, який розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди. Максимальна швидкість – 305 км/год.

Цікаво, що при зарплаті 86 мільйонів на рік, ця покупка склала трохи більше половини денної зарплатні Каріма. Із 230 тисяч на день у нього ще залишилось приблизно 92 тисячі після покупки – на каву, наприклад.

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Нагадаємо, у гаражі зірки вже є Bugatti Chiron, Lamborghini Revuelto, Ferrari Purosangue і Rolls-Royce Spectre. Тепер до них приєднався ще й "скромний" BMW.

Раніше повідомлялося, що Неймар став власником ексклюзивного авто за понад мільйон фунтів.