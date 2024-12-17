Конголезького вінгера Полісся вдруге за сезон відправили в дубль – джерело

Конголезького вінгера Полісся Бені Макуана вдруге за сезон відсторонено від тренувань з основною командою.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 22-річного футболіста переведено до складу Полісся U-19.

Стверджується, що Макуана поскаржився на температуру 36.7 і відмовився тренуватися з Полісся. Цей інцидент, за інформацією журналіста Михайла Співаковського, став останньою краплею для керівництва команди.

"Після цього я впевнено можу передбачити, що Бені Макуана у складі Полісся ми більше ніколи не побачимо", – зазначив він.

У поточному сезоні Бені Макуана провів 7 матчів за Полісся і не відзначився результативними діями. У 2023 році футболіст був визнаний найкращим легіонером чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що Макуана вперше був відсторонений від тренувань з першою командою після матчу з Вересом. За кілька тижнів у клубі вирішили дати йому другий шанс.