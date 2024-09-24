Бенфіка з Трубіним розгромила Боавішту в 6 турі чемпіонату Португалії

Бенфіка здобула виїзну перемогу над Боавіштою в межах 6 туру португальської Прімейра-ліги. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "орлів".

Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Зазначимо, що Керем Актюркоглу зробив два асисти в поєдинку, а Анатолій Трубін зберіг свої ворота "сухими".

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

6 тур, 23 вересня

Боавішта – Бенфіка 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Павлідіс. 0:2 - 31 Кокджу, 0:3 - 90+1 Кабрал.

Після шести турів Бенфіка розташувалася на третьому місці в турнірній таблиці з 13 очками. Вище знаходяться Спортинг та Порту – 18 та 15 залікових балів відповідно.

Нагадаємо, напередодні Бенфіку очолив 48-річний Бруну Лаже замість Рогера Шмідта, який був звільнений на початку вересня.