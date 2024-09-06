Бенфіка Трубіна призначила нового головного тренера

Лісабонська Бенфіка призначила Бруну Лаже на посаду головного тренера.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Сторони погодили контракт до літа 2026 року. 48-річний Лаже замінить Рогера Шмідта, який був звільнений кілька днів тому.

✍️ Bem-vindo de volta, míster Bruno Lage! 🦅 pic.twitter.com/I0fbD1ZhDS — SL Benfica (@SLBenfica) September 5, 2024

Лаже без роботи знаходився з жовтня минулого року, коли залишив Ботафого.

Варто зазначити, що він уже очолював Бенфіку із січня 2019 до червня 2020 року. Під його керівництвом "орли" ставали чемпіонами та вигравали Суперкубок Португалії. У Європі Лаже також тренував Вулвергемптон.