Бенфіка Трубіна призначила нового головного тренера
Бруно Лаже
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Лісабонська Бенфіка призначила Бруну Лаже на посаду головного тренера.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
Сторони погодили контракт до літа 2026 року. 48-річний Лаже замінить Рогера Шмідта, який був звільнений кілька днів тому.
Лаже без роботи знаходився з жовтня минулого року, коли залишив Ботафого.
Варто зазначити, що він уже очолював Бенфіку із січня 2019 до червня 2020 року. Під його керівництвом "орли" ставали чемпіонами та вигравали Суперкубок Португалії. У Європі Лаже також тренував Вулвергемптон.