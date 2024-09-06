Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бенфіка Трубіна призначила нового головного тренера

Руслан Травкін — 6 вересня, 09:48
Бенфіка Трубіна призначила нового головного тренера
Бруно Лаже
x.com/SLBenfica

Лісабонська Бенфіка призначила Бруну Лаже на посаду головного тренера.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Сторони погодили контракт до літа 2026 року. 48-річний Лаже замінить Рогера Шмідта, який був звільнений кілька днів тому.

Лаже без роботи знаходився з жовтня минулого року, коли залишив Ботафого.

Варто зазначити, що він уже очолював Бенфіку із січня 2019 до червня 2020 року. Під його керівництвом "орли" ставали чемпіонами та вигравали Суперкубок Португалії. У Європі Лаже також тренував Вулвергемптон.

Бенфіка Новий тренер пост тренера

Бенфіка

Бенфіка Трубіна визначилася з фаворитом на посаду головного тренера
Юний талант Дніпра-1 перейшов у Фехервар
Трубін — про Лігу націй: Хочеться грати проти сильних команд
Бенфіка продала молодого таланта, якого підписала лише півроку тому
Бенфіка Трубіна оголосила про звільнення головного тренера

Останні новини